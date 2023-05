După o scurtă prezentare a taurilor premiaţi la ultimul salon agricol de la Paris, un fermier a fost surprins de entuziasmul animalului său, care a fugit pe teren alături de jucători.

După ce a fost târât câteva zeci de metri pe jos, proprietarul a dat în cele din urmă drumul animalului său, care a alergat spre jucătorii catalani. Aceştia din urmă au fugit în grabă şi s-au refugiat în tribune.

După câteva sprinturi şi o mică plimbare pe teren, animalul şi-a recăpătat în sfârşit calmul. Taurul a fost recuperat de către proprietarul său.

Niciun jucător nu a fost rănit în timpul acestui incident, iar Catalan Dragons a învins Saints (24-12), potrivit News.ro.

WOW!!

The new warm up at @DragonsOfficiel have really been spiced up at home this season!!!#Bullsintown #SkyRL pic.twitter.com/IwYM2xqYT5