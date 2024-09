Apariție uluitoare a vicecampioanei olimpice de la Paris! A îmbrăcat o rochie transparentă și s-a prezentat așa la un eveniment

Atleta britanică a făcut parte din ștafeta de 4x100 m, care a încheiat pe locul doi, după bronzul cucerit la ediția de la Tokyo.

Imani-Lara Lansiquot a fost prezentă la London Fashion Week, unde a optat pentru o ținută îndrăzneață, îmbrăcându-se într-o rochie transparentă, din plasă.

„Rochia visurilor mele. Vă mulțumesc că m-ați făcut să mă simt atât de frumoasă la acest eveniment. Ador această perioadă a vieții mele”, a scris Imani-Lara Lansiquot pe contul personal de Instagram.

Alexandru Mihăilescu nu a fost lăsat să participe la Jocurile Olimpice!

Fostul atlet a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, difuzată de Sport.ro și VOYO, unde a spus public și cum i-a fost anulată, fără un motiv real, participarea la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004. Alexandru Mihăilescu a reușit să îndeplinească baremul prin care să își asigure ”biletul” pentru Grecia, doar că i s-a spus că nu va face deplasarea pentru că nu are șanse la medalie!

Mihăilescu a continuat să tragă și apoi, să încerce participarea la Jocurile Olimpice de la Londra, doar că nu a realizat baremul și ulterior a decis să se retragă, să plece în Statele Unite ale Americii. Acolo, unde trăiește de mai bine de 10 ani, unde a dat vieții alt curs, fiind antrenor de fitness în New York.

”Au fost multe momente de cumpănă, de când eram mic au fost. M-am calificat la Europene, apoi mi-au spus că nu mai merg. Atunci, fiind copil, fiind în perioada BAC-ului, a trebuit și să merg la școală, pentru că știam că nu mai merg la Europene. M-a afectat mental, dar am continuat!

La fel a fost și la Olimpiada de la Atena. Am făcut baremul de calificare, iar după Campionatele Europene mi s-a spus că nu merg pentru că nu am șanse de medalie. Eu am avut Standardul A de participare, dar era nevoie pentru calificare doar de Standardul B.

M-a dat înapoi foarte mult acel moment, dar eram tânăr și am zis că voi merge la Londra, la Olimpiadă. Din nefericire, nu m-am calificat pentru Londra și aia a fost”, a spus Alexandru Mihăilescu în emisiunea Poveștile Sport.ro.