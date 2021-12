An dezastruos pentru Wanda și Mauro Icardi! Sunt implicați într-un nou scandal, de spălare de bani și riscă închisoarea

Starul de la PSG și soția sa, care îi este și impresar, sunt acuzați pentru spălare de bani și corupție. Plângerea împotriva firmei pe care o au cei doi, Work Marketing Football SRL, a fost lansată de Fernando Miguez, șeful Asociației Independente pentru Bunurile Publice din Argentina.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Argentina, instituția condusă de cei doi "a găzduit fonduri monetare rezultate din activități sportive ale unuia dintre membrii săi. Sunt bani negri, pentru a evita achitarea taxelor aferente mișcările de fonduri internaționale".

Pe lângă banii încasați de Mauro Icardi în urma contractului pe care îl are cu PSG, acesta are și venituri suplimentare, care nu sunt stipulate sub nicio formă contractuală.

"Având în vedere gravitatea evenimentelor în cauză, cer de urgență și preventiv arestarea celor care au participat la faptele care au condus la această plângere, în persoana doamnei Wanda Nara, în calitate de persoană direct răspunzătoare pentru aceste infracțiuni tipice și comportament ilegal, potrivit articolului 137, aliniatul 7, din Codul Penal, la secțiunea fraudă", se arată în plângerea respectivă.