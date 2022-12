Alertă teroristă chiar lângă palatul lui Gigi Becali! Trupele SRI au intervenit de urgență

Poliția și trupele SRI au intrat în alertă, marți, după ce Ambasada Ucrainei din România a anunțat că a primit două plicuri cu un conținut suspect, anunță stirileprotv.ro. Clădirea se află la câteva zeci de metri de Casa Manu-Auschnitt, sau "Palatul lui Gigi Becali", cum este cunoscut acum de bucureșteni și de microbiști, iar între ele se află sediul central al PNL.

SRI-ul a preluat plicul suspect de la Ambasada Ucrainei

Polițiștii bucureșteni au fost alertați, marți, de către Ambasada Ucrainei că la sediul reprezentanței diplomatice au sosit două plicuri cu un conținut suspect. Potrivit primelor informații, plicurile erau identice cu cele folosite în atacurile din Spania, unde un angajat al ambasadei Ucrainei la Madrid a fost rănit uşor, săptămâna trecută, de o explozie survenită în sediul misiunii în timp ce manipula o scrisoare.

La fața locului au ajuns echipelor SRI, specialiştii pirotehnişti și în lupta antiteroristă, care au preluat plicurile pentru analiză, după ce s-a constatat că nu reprezintă un pericol iminent. În ultimele săptămâni, zeci de scrisori cu bombe și colete cu urme de sânge au fost trimise la ambasade și consulate ucrainene din toată Europa, iar guvernul de la Kiev crede că este doar o etapă a războiului hibrid dus de serviciile ruse, pentru a înspăimânta diplomații ucraineni și pentru a diminua eficiența acestora.

Becali, declarații controversate despre Zelesnki și Batalionul Azov

Latifundiarul a cumpărat Casa Manu-Auschnitt cu 7 milioane de euro, în 2008, de la urmașii bogatului industriaş Max Auschnitt. După o renovare completă, palatul ar avea acum o valoare cuprinsă între 10 și 15 milioane de euro. Clădirea este folosită de patronul FCSB pentru conferințe de presă sau pentru prezentarea noilor jucători și antrenori, dar și pentru finanțarea multora dintre actele sale caritabile.

Gigi Becali a ajutat refugiații ucraineni din România și a trimis ajutoare în țara vecină, dar a făcut și declarații controversate care au supărat oficialii ucraineni și au dus la anularea unui amical cu Dinamo Kiev. "Vreți să spun ce știu eu? Pe Zelenski l-a pus un mare miliardar, care are gruparea Azov. El l-a salvat pe Abramovich. L-a sunat pe Zelenski: 'Eu te-am pus, salvează-l pe Abramovich'. Și Zelenski l-a sunat pe Biden și i-a zis 'Iartă-l pe Abramovich'. El a făcut gruparea Azov. Ăia sunt naziștii. Miliardarul ăla e evreu și lumea se minunează că el a făcut gruparea nazistă Azov. Știu eu. Nu am spus că nu îmi place de Zelenski. Am spus doar adevăruri", spunea Gigi Becali, în aprilie 2022.

