În direct și în exclusivitate pe VOYO , primele 8 săptămâni de fotbal american au demonstrat ceea ce face acest sport atât de special: victorii de un dramatism rar intâlnit (intrați pe VOYO și urmariți ultima fază a meciului Washington Commanders – Chicago Bears pentru a vă convinge că viața bate filmul) , înfrângeri dureroase, performanțe istorice pentru unii, dezamăgiri de proporții epice pentru alții și senzația că fiecare săptamână din NFL are ceva special de oferit.

Washington Commanders reprezintă cea mai frumoasă poveste din actualul sezon. Cotată cu șanse mici și chiar spre zero într-o divizie cu Philadelphia Eagles și Dallas Cowboys, Commanders impresionează până acum sub comanda unui quarterback, Jayden Daniels, care este noua senzație a NFL în chiar primul sezon ca profesionist. Cu 6 victorii și 2 înfrângeri, echipa din Washington arată un potențial pe care niciun specialist în fotbalul american nu l-a anticipat înainte de startul sezonului.

Baltimore Ravens este cea mai imprevizibilă echipă dintre cele cotate cu șanse reale la Super Bowl. Ravens alternează prestații încântătoare cu eșecuri surprinzătoare în fața unor adversari mult mai slab cotați. Așa s-a întâmplat și în ultimul meci, înfrângere 24-29 în fața lui Clevland Browns, în condițiile în care Browns au avut în teren al doilea quarterback, Jameis Winston. Baltimore Ravens și vedeta Lamar Jackson, considerat de mulți cel mai spectaculos quarterback din NFL, trebuie să demonstreze mai mult într-o conferință în care drumul către Super Bowl, foarte probabil, va scoate în cale echipe precum Kansas City Chiefs și Buffalo Bills. 5 victorii și 3 înfrângeri în sezon e un palmares sub valoarea și potențialul exploziv al celor de la Ravens.

Buffalo Bills este o pretendentă la câștigarea Super Bowl. Sub comanda unui quarterback de elită în persoana lui Josh Allen, Bills evoluează la un nivel înalt, așa cum s-a întâmplat și în victoria concludentă cu 31-10 într-o deplasare considerată foarte complicată în NFL pe terenul celor de la Seattle Seahawks. Dacă Bills reușesc să mențină în continuare ritmul atunci au o șansă reală să triumfe în Super Bowl și să treacă peste coșmarul ultimelor sezoane, în care a ratat dramatic prezența în cel mai important meci al fotbalului american.

Green Bay Packers și San Francisco 49ers sunt cele mai reziliente echipe ale sezonului. Packers au 6 victorii contra 2 înfrângeri în condițiile în care se confruntă cu probleme pe cea mai importantă poziție din fotbalul american.

Jordan Love, quarterback-ul în care Green Bay a investit masiv, are probleme cu accidentările și totuși antrenorul Matt LaFleur reușește să câștige meciuri datorită prestațiilor peste așteptări ale rezervei Malick Willis și a unei defensive de elită. San Francisco 49ers are o problema similară. Însă nu este vorba de quarterback-ul Brock Purdy. În San Francisco accidentările au scos din circuit cele mai importante arme ofensive – cel mai bun running back din NFL, Christian McCaffrey, și Brandon Aiyuk, considerat in Top 10 wide receivers. Chiar și în aceste condiții complicate, 49ers(4 victorii și 4 eșecuri) reușesc să rămână în lupta pentru a câștiga cea mai echilibrată divizie din ligă(NFC West).



Dallas Cowboys. Faceți cunoștință cu marea dezamăgire a sezonului până acum dintre echipele cotate cu șanse la startul sezonului. “Echipa Americii” pornește în fiecare an cu pretenții la Super Bowl, pe care nu l-a mai câștigat din 1996.

Cowboys au un bilanț negativ(3 victorii și 4 înfrângeri), iar jocul echipei dezamăgește, așa cum s-a întâmplat și în confruntarea-vedetă cu San Francisco 49ers. Quarterback-ul Dak Prescott a ajuns la al treilea meci consecutiv în care înregistrează câte două intercepții, Dallas Cowboys a pierdut 24-30 în San Francisco, iar situația nu arată bine având în vedere că echipa este într-o divizie(NFC East) în care Washington Commanders și Philadelphia Eagles au un bilanț consistent, 6 victorii contra 2 înfrângeri și, respectiv, 5 victorii contra 2 înfrângeri.