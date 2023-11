Medaliatul cu aur de la judo la Jocurile Francofoniei, Alexandru Sibișan, stă 7 zile din 7 la sala de forță, iar munca și eforturile sale se văd: are un abdomen de invidiat! Sportivul recunoaște că n-ar refuza propuneri de a prezenta lenjerie intimă, dar până la defilarea pe podiumurile de modă trage tare pentru Europeanul de Tineret din Germania.

Alexandru Sibișan, concurență pentru Cristiano Ronaldo

Există un Cristiano Ronaldo și la judo, nu doar la fotbal! Alexandru Sibișan, medaliatul cu aur la Jocurile Francofoniei din Congo, ar sta toată ziua în sala de forță. Între cele două antrenamente zilnice de la judo, sportivul nu ratează nicio oră la sală. „Sunt pasionat de sală, petrec cam o oră și jumătate, două în fiecare zi. După fiecare antrenament simt că devin mult mai puternic”, spune Alexandru Șibișan, pentru Sportsnet.

Rezultatele și eforturile muncii sale se văd cu ochiul liber. Judoka are un abdomen de invidiat! „Recunosc, fac abdomene până nu mai pot, până sunt epuizat. Și mai am și avantajul că fac sport de mic” - Alexandru Șibișan, component al lotului național de judo, medaliat cu aur la judo la Jocurile Francofoniei.

Și fetele sunt impresionate de alura sportivului de 19 ani. „Mai primesc și cereri de prietenie, mai dau curs și invitațiilor când am timp”, adaugă Alexandru Șibișan, component al lotului național de judo, medaliat cu aur la judo la Jocurile Francofoniei. Dacă i s-ar propune, Alex nu ar spune nu unor oferte de a prezenta moda.

„Poate pe viitor, cine știe, haine sau lenjerie intimă”, punctează Alexandru Șibișan. Atunci când concurează în străinătate, Alex și-a făcut un obicei, să se întoarcă de acolo cu suveniruri. „Îmi place să cumpăr magneți, dar cel mai mult îmi place să vin acasă cu o medalie. E cel mai frumos cadou pentru părinții mei și pentru familia mea” - Alexandru Șibișan, component al lotului național de judo, medaliat cu aur la judo la Jocurile Francofoniei.

Sportivul este născut într-un oraș plin de istorie, Alba-Iulia, iar de 1 Decembrie, nu ratează nicio vizită la ai lui. „În fiecare an când sunt acasă, merg la parada militară de Ziua Națională. Este emoționant să îi vezi pe miliari cum defilează pe străzile orașului” - Alexandru Șibișan, component al lotului național de judo, medaliat cu aur la judo la Jocurile Francofoniei.

Cel mai frumos moment, aurul de la Jocurile Francofoniei

Alex face judo de 14 ani și spune că sportul de performanță i-a adus multe momente frumoase de care își aduce aminte cu mare plăcere. „Ultimul de care îmi amintesc și spun ultimul pentru că s-a întâmplat de curând, știu că vor mai fi și altele, a fost când am câștigat medalia de aur la Jocurile Francofoniei. Am fost foarte emoționat când am urcat pe prima treaptă a podiumului și mi s-a cântat imnul” - Alexandru Șibișan, component al lotului național de judo, medaliat cu aur la judo la Jocurile Francofoniei.

Chiar dacă sportul pe care îl practică este unul dur, până acum Alex a fost ferit de accidentări grave. În schimb, degetele sale au avut mult de suferit. Degetele au fost rupte, îndoite, nu cred că mai am vreunul întreg” - Alexandru Șibișan, component al lotului național de judo, medaliat cu aur la judo la Jocurile Francofoniei.

România merge cu 14 sportivi la Europeanul din Germania

Alexandru Șibișan își petrece multe luni pe an la lotul de tineret de judo de la Pitești, este în fața unui campionat foarte important, Europeanul de Tineret. „Sunt pregătit, sper să vin cu o medalie de acolo, eu vreau aur” - Alexandru Șibișan, component al lotului național de judo, medaliat cu aur la judo la Jocurile Francofoniei.

Între 14-18 noiembrie, în Germania, la Potsdam, va avea loc Campionatul European de Tineret, unde vor participa sportivi din 36 de țări.

Echipa României de judo va fi formată din 14 sportivi, 6 băieți ( Alexandru Matei la 60 kilograme, Ioan Dzitac, 73 kilograme, Rareș Arsenie, 90 kilograme, Alexandru Creț, 90 kilograme, Alexandru Sibișan, 100 kilograme, Darius Georgescu, +100 kilograme) și 8 fete (Giorgia Hagianu, la 48 kilograme, Luciana Catană, 52 kilograme, Vanessa Tolea, 57 kilograme, Jamez Romero, 57 kilograme, Florentina Ivănescu, 63 kilograme, Amanda Zuaznabar, 63 kilograme, Georgiana Miler, +78 kilograme și Laura Paștiu, + 78 kilograme). La competiție, sportivii români vor fi însoțiți de Lucian Ioniță, antrenorul coordonator al loturilor de juniori și de tineret de judo ale României.