Simone Tempestini a câștigat etapa de super rally de la București

Cel mai bine cotat pilot român, Simone Tempestini, a câștigat pentru al doilea an consecutiv etapa de super rally de la București, stabilind totodată și un nou record de timp pe traseul de concurs al Trofeului UniCredit Leasing powered by KIA.



Un total de 30 de piloți de top, inclusiv francezii Jerome France, triplu campion super rally, și Geoffrey Schatz, campion european absolut la viteză în coastă, au concurat sâmbătă pe traseul al cărui start era din fața Ateneului Român și s-a desfășurat în jurul Sălii Palatului.



Campionul din 2019, Costel Cășuneanu, a stabilit reperul de timp în antrenamentele oficiale, reușind să coboare până la 02:07,679 pentru cei 2,75 kilometri ai traseului din centrul Capitalei.



Lupta decisivă pentru fiecare secundă s-a dat în cele două manșe de concurs, acolo unde piloții au forțat la maximum pentru a obține victoria. Cel mai interesant duel a fost cel dintre Cășuneanu și Simone Tempestini (Porsche 997 RGT), ambii reușind să doboare recordul de timp în fiecare manșă.

Ce a declarat Tempestini



În cele din urmă, Tempestini și-a adjudecat victoria după ce a fost cronometrat cu 2:04,940, care este și noul record al traseului, fiind mai rapid cu doar 5 zecimi de secundă decât Cășuneanu. Pe locul 3 s-a clasat timișoreanul Radu Benea (Ferrari 488 Challenge), la 7 zecimi de câștigător.



„E o plăcere să fiu aici. Nu am pilotat cu presiune pentru că vrem să ne bucurăm după al nouălea titlu la raliuri și ne-am dorit să avem parte de un weekend distractiv. Faptul că am obținut o nouă victorie e cu atât mai mult și, cu siguranță, ne vom revedea mai des la super rally”, a declarat Tempestini, care se află și în lupta pentru un podium în topul european de raliuri din acest an.



Etapa de la București a relansat și lupta pentru titlu în campionat după ce liderul la zi al sezonului 2024, Leo Borlovan, a fost doar al 14-lea, în special din cauza unor probleme tehnice întâmpinate la monopostul Funyo.