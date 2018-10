Romania a cucerit doua medalii de aur la Jocurile Invictus. FOTO

In total, militarii romani au luat cinci medalii si si-au depasit performantele de anul trecut.

Doua medalii de aur, una de argint si doua de bronz a castigat pana acum Romania, in cadrul Jocurilor Invictus de la Sydney, dedicate soldatilor raniţi pe front, depasind performantele reusite la competitia de anul trecut. Medaliile Romaniei au fost castigate de Eugen Patru (aur / arc olimpic), echipa de tir cu arcul (aur / arc compus / Ionut Butoi, Augustin Pegulescu, Dorin Petrut), echipa de tir cu arcul (argint / arc olimpic / Eugen Patru, Danut Nicola, Catalin Parvu), Dorin Petrut (bronz / tir arc compus) si Dumitru Paraschiva (bronz / canotaj in sala). De asemenea, la atletism, militarii romani au obtinut doua clasari pe locul patru la categorii din cadrul cursei de 1.500 de metri - Laurentiu Serban, la categoria IT1, si Doru Hamza, la categoria IT7.

Competitia din acest an se desfasoara, intre 20 si 27 octombrie, la Sydney (Australia), in Olympic Park, aceeasi locatie ca a Olimpiadei din 2000, echipa Romaniei fiind formata din 15 militari, care au concurat in probele de tir cu arcul, atletism, canotaj de sala, haltere, ciclism, inot si volei din sezut. La Jocurile Invictus de la Sydney au participat militari din 18 tari membre sau partenere ale NATO, iar printre invitati s-au aflat Printul Harry si sotia sa, actrita Meghan Markle, Barack si Michelle Obama, Bryan Adams, Bruce Springsteen, Joe Biden sau Justin Trudeau.

"Invictus Games" este un eveniment sportiv international, organizat incepand cu anul 2014 de Fundatia Invictus Games, patronata de Printul Harry al Marii Britanii, pentru a incuraja si sprijini recuperarea fizica si reabilitarea militarilor raniti in teatrele de operatii. Jocurile au fost numite si "Olimpiada Militarilor" si cuprind mai multe discipline sportive, adaptate pentru persoane cu dizabilitati: tir cu arcul, atletism, canotaj in sala la aparat special, haltere, ciclism, volei din sezut, inot, baschet si rugby din scaunul cu rotile, golf si hochei.

Romania a bifat in acest an cea de-a doua prezenta la aceasta competitie, dupa ce, in 2017, la Toronto, au participat 15 militari romani, la sase discipline sportive individuale - tir cu arcul, atletism, canotaj in sala la simulator, haltere, ciclism si inot, plus un sport de echipa, volei din sezut. La Toronto, lotul României a reusit sa obtina patru medalii, dintre care una de aur (tir cu arcul pe echipe), una de argint (tir cu arcul simplu) si doua de bronz (la canotaj si atletism 1.500 metri).