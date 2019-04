Ovidiu Ionescu are asigurata o medalie la Campionatele Mondiale de tenis de masa

Romania a cucerit o medalie la Campionatele Mondiale de tenis de masa dupa 19 ani de asteptare.

Ovidiu Ionescu (29 ani), impreuna cu partenerul sau la dublu, Alvaro Robles (27 de ani / Spania), au asigurata medalia de bronz la CM de tenis de masa, desfasurate la Budapesta. Dublul romano-spaniol a trecut, vineri, in sferturile de finala, de perechea suedeza Kristian Karlsson/ Mattias Flack cu 4-0 (11-5, 11-7, 13-11, 11-9). In semifinale, cei doi vor intalni una dintre perechile favorite la castigarea aurului, Tiago Apolonia - Joao Monteiro (Portugalia), ultimul fiind sotul jucatoarei romance de tenis de masa Dana Dodean. In cealalta semifinala, se vor intalni doua cupluri din China (Ma Long / Wang Chuqin si Liang Jingkun/ Lin Gaoyuan). Ovidiu Ionescu a mai obtinut medalia de argint la individual, la Campionatul European din 2018, desfasurat la Alicante (Spania), cand a fost invins de Timo Boll. Ultima medalie a Romaniei la un Campionat Mondial a venit in 2000, bronzul obtinut de echipa nationala feminina.



In competitia individuala masculina, Cristian Pletea a ajuns pana in turul secund, unde a fost eliminat de Sathiyan Gnanasekaran (India/ 1-4). Hunor Szocs a parasit competitia in primul tur, fiind eliminat de Panagiotis Gionis (Grecia / 1-4), aceeasi runda in care a pierdut si Ovidiu Ionescu in fata lui Anton Källberg (Suedia / 1-4). La dublu masculin, perechea Cristian Pletea/Rares Sipos a fost eliminata in primul tur de Ng Pak Nam si Lam Siu Hang (Hong Kong / 0-4).



In intrecerea feminina, Bernadette Szocs a fost eliminata in turul 3 de catre Minnie Soo Wai Yam (Hong Kong / 0-4), la fel ca si Elizabeta Samara, invinsa de Wang Manyu (Cina / 2-4). Irina Ciobanu a parasit competitia in turul 2, dupa ce a pierdut cu Wu Yue (SUA / 2-4), iar Daniela Dodean nu a trecut de primul tur, dupa ce a fost invinsa de Matilda Ekholm (Suedia / 2-4). Tot in prima runda a pierdut si Adina Diaconu, eliminata de Lee Ho Ching (Hong Kong / 0-4).



In competitia de dublu feminin, perechea Samara/Szocs a ajuns pana in optimile de finala, unde a pierdut in fata perechii Cha Hyo-sim/Kim Nam-hae (Coreea de Nord / 1-4). Tot aici, dublul Dodean/Diaconu a fost eliminat din primul tur de Alisa Khalid/Rebecca Plaistow (Scotia / 0-4).



La dublu mixt, perechea Dodean/Pletea a parasit competitia in primul tur, dupa ce a fost invinsa de Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong / 0-4), in timp ce Ionescu si Szocs au ajuns pana in optimi de finala, pierzand in fata cuplului Ho Kwan Kit/Lee Ho Ching (Hong Kong / 1-4).



La aceasta editie de Campionat Mondial au mai evoluat romanii Izabela Lupulescu (Serbia), Sabina Surian (Serbia) si Mihai Bobocica (Italia).