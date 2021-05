Marquez, aproape de dezastru in Spania! Cazatura horror a spaniolului la antrenamente 

Marc Marquez si-a speriat echipa la antrenamentele din Spani

Pilotul spaniol, abia revenit pe pista dupa accidentarea care l-a tinut departe de motocicleta sezonul trecut, a fost aproape de un nou dezastru.

Totul s-a petrecut la cel de-al treilea antrenament liber de la Jerez, in ciuda faptului ca pista se afla in conditii excelente, iar vremea nu reprezenta o amenintare.

Marquez a fortat in incercarea de a scoate un timp mult mai bun fata de cel pe care l-a scos vineri la antrenamente, insa a cazut in curba 7, avand o viteza de 160 km/h. Pe filmari se vede cum spaniolul sare de pe motor, care se rostogoleste si se opreste in barierele de protectie. Marquez se opreste si el in parapet, moment in care echipa sa este surprinsa cum isi pune mainile in cap, socata de accident.

Pilotul s-a ridicat si s-a intors in garaj pe un scuter, de unde a mers direct la clinica circuitului. Diagnostiul medicilor a fost contuzie cervicala, insa i-au transmis ca este apr sa revina pe pista.