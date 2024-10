2024 a fost an de aur pentru David Popovici și antrenorul său, Adrian Rădulescu. Tehnicianul, care lucrează cu sportivul de când acesta era mic, mărturisește că sezonul a fost unul intens și plin de lecții.

De ce e Pep Guardiola sursă de inspirație pentru David Popovici

„În relația cu David am descoperit că de multe ori antrenorul trebuie să-I dea încredere sportivului, dar nu în modul în care se gândește lumea, ci pe căi mai puțin umblate. Am aflat că trebuie să înțelegi mai mult omul și să-I acorzi spațiu să se deschidă către tine.

David a rămas copilul competitiv și cu dorința de a reuși… sigur că uneori este greu să ții dorința vie în fiecare zi la antrenament, sunt momente în care oboseala te copleșește, dar ceea ce am apreciat mai ales în sezonul acesta este că David și le-a asumat mai bine decât în alți ani.

În ccea ce mă privește, am descoperit că antrenorul trebuie să fie mai preocupat de gesturile, limbajul și mesajele sale, am descoperit că există mult mai multe cămăruțe ascunse pe drumul performanței, în care trebuie să-ți faci curaj să intri, să faci lumină și să-ți ajustezi drumul. Am învățat că nu e ușor, dar nici imposibil”, declară pentru Sportsnet Adrian Rădulescu, antrenorul campionului olimpic David Popovici.

Performanțele acestui duo care a intrat în istoria natației românești au în spate mai multe aspecte care țin de pregătire și de modul în care cei doi gândesc performanța.

Tehnicianul recunoaște că se inspiră de la alți mari antrenori ai lumii, unul dintre ei fiind Pep Guardiola, omul de pe banca fotbaliștilor de la Manchester City.

“Eu sunt un mare fan Pep Guardiola, îl văd un perfecționist, așa cum sunt si eu, și admir la el abilitatea de a se adapta. Sezon de sezon, uneori și la mijlocul sezonului, mereu găsește câte ceva, o schimbare, un artificiu tactic …și asta mi se pare cu adevărat interesant.

Cred că sunt fotbaliști și înotători absolut grozavi la antrenament, dar când vine meciul sau cursa nu mai reușesc să aibă același nivel de prestație și aici este importantă echipa, pentru că Pep nu este singur, așa cum nici eu nu sunt.

Nu știu dacă David ar fi putut fi “Balon de aur”, acolo e nevoie de consecvență extraordinară, să fii decisiv în multe momente, ai multe situații în care trebuie să schimbi rezultatul meciurilor” - Adrian Rădulescu, antrenorul campionului olimpic David Popovici.