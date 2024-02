Toți campionii au fost adolescenți. Toți campionii au avut idoli și toți campionii au avut oameni care să-i îndrume în viață.

Ciprian Sora și-a dorit când era copil sa poată lupta precum eroii săi din filme, așa ca a căutat sa găsească o sala unde sa poată învăța, cum spunea el atunci, “full contact”.

La emisiunea Contact Arena de pe Pro Arena, Ciprian Sora a povestit întâlnirea sa cu cel care avea să-i fie primul profesor si mentor.

Mergând din sala in sala fără sa găsească ce își dorea, a ajuns in cele din urmă la sala profesorului Dan Deliu.

Fiind elev in clasa a opta și pățit deja cu toate sălile in care intrase până atunci, Ciprian Sora s-a hotărât sa vada mai întâi despre ce este vorba la antrenament, așa că s-a urcat pe geam ca să vadă mai bine și fascinat de ce se întâmpla aproape a intrat in sală.

A fost văzut de profesorul Deliu care l-a chemat in sală și după o discuție serioasă l-a chemat sa vină la orele de începători și de data asta să intre pe ușa, nu pe geam.

Copilul slăbuț si înalt, așa cum il descrie cu drag Dan Deliu, a ajuns campion mondial la grei, ulterior superstar în Local Kombat, iar acum este la rândul său mentor pentru noile generații la Academia de lupte Ciprian Sora, dar pasiunea sa pentru sporturile de luptă este la fel de mare ca in prima zi in care a pășit la antrenament.