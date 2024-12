Poloistul Tudor Fulea a fost prezent alături de echipa națională de polo masculin la Jocurile Olimpice de la Paris, ediția 2024.



Elevii lui Bogdan Rath au încheiat campania de la JO 2024 pe ultima poziție, fără niciun punct acumulat în Grupa A. Câștigătoarea grupei a fost Grecia (12p), urmată de Italia (11p), SUA şi Croația (9p) şi Muntenegru (5p).



Cum a descris Tudor Fulea la Poveștile Sport.ro anul în care a fost prezent la JO2024: “Așa vreau să trăiesc viața de sportiv”



Tudor Fulea, interul stânga al naționalei, care este legitimat la CSA Steaua din vara lui 2022, a evidențiat la emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, că a fost un an dificil.



Totuși, Fulea susține că adrenalina anului încărcat și prezența la JO 2024 i-au plăcut enorm, motiv pentru care a indicat faptul că în acest ritm ar vrea să-și trăiască viața de sportiv.



“Un an foarte greu, plin de meciuri, deplasări. Dar, mi-a plăcut mult. Așa aș vrea să trăiesc viața de sportiv. Să am mereu meciuri, să te pregătești pentru Europene, Mondiale. Să existe meciuri tari în Champions League. Să trăiesc în această tensiune și să nu am timp de respiro. E bine să fii în priză tot timpul.



Este, într-adevăr, printre cele mai dure sporturi. Dar nu pot neapărat să spun că e o viață grea daca îți si place. Până la urmă facem tot ce ne dorim. Nu trebuie să mergem la un loc de muncă unde stăm opt ore pe zi.



Trebuie să venim, să ne dăm un minimum de efort în apă. Facem ce ne spune antrenorul. Da, e obositor. Pentru că ai momente când depui un efort mare. Dar e o viață plăcută”, a spus Tudor Fulea la Poveștile Sport.ro.