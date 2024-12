Bernadette Szocs, asaltată: "Curtată sunt, bineînțeles!" De ce nu are iubit

AS Roma - Parma 2-0, ACUM. Start de vis pentru echipa lui Ranieri! Man e titular la oaspeți

"Iubit nu am. Revelionul îl voi face cu nişte prieteni în străinătate, voi avea şi eu câteva zile libere, că în ultimii ani n-am avut o zi liberă şi acum cred că merit patru, cinci zile să mă odihnesc, să mă duc la căldură. Crăciunul va fi cu ai mei, că nu am stat în acest an cu ei.

Curtată sunt, bineînţeles, dar în momentul de faţă nu m-am gândit la o relaţie, că iubesc prea mult ce fac. Viaţa mea este sportul şi, până nu dau peste cineva care să înţeleagă că în prim-plan este tenisul de masă pentru mine... Niciodată nu am fost forţată să fac acest lucru, mereu am făcut sport din inimă şi am iubit sportul ăsta, că altfel ar fi foarte greu.

Patul meu e în avion, dar iubesc ce fac şi nu aş renunţa pentru nimic şi nimeni. Doresc să continui pentru mulţi ani, vreau să mai joc 10 ani de performanţă. După ce am văzut copiii mici de la Steaua din sală, mi-am dat seama că am o pasiune de a sta în sală să stau să le explic şi să le ofer din timpul meu. Poate mi-aş dori să fiu antrenoare personală, nu ştiu dacă aş mai vrea să călătoresc atât de mult, că toată viaţa am făcut asta. Nu ştiu dacă aş putea fi antrenoare de lot, dar niciodată să nu spui niciodată, că nu ştii ce-ţi rezervă viaţa", a declarat Bernadette Szocs, potrivit Orangesport.