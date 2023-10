În ultima perioadă cele mai multe luptătoare (si mulți luptători) au ales sa își suplimenteze veniturile pozând pe diferite site-uri cu conținut pentru adulți sau direct la videochat.

Barbie din Belarus

Nu este însă și cazul Ekaterinei Vandaryeva care atunci când nu luptă în ONE FC sau nu se antrenează este prezentatoare de știri.

Pentru aspectul său fizic a fost supranumită de public Barbie, pentru ca amintește de celebra păpușa, dar fanii sporturilor de lupta o cunosc pentru victoria din 2011 împotriva campioanei UFC Joanna Jędrzejczyk.

Ekaterina a semnat ulterior cu One FC si a fost remarcata extrem de repede de publicul asiatic, atât pentru agresivitatea sa in ring, cât si pentru aspectul fizic.

Cu toate astea Ekaterina încearcă sa își păstreze viața privată cât mai departe de social media si a ales sa își urmeze vocația si sa ajungă prezentatoare de știri.

Cariera sa in televiziune a prins aripi si Ekaterina prezintă in acest moment știrile sportive la una dintre cele mai mari televiziuni din Belarus, având in fata o cariera de succes după ce se va retrage din sport, mai ales ca frumoasa prezentatoare are doi copii de crescut.