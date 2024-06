„Aici nu e PSG sau Franța!” Mbappe n-a călcat încă la Madrid, dar e deja „tocat” în Spania: „Joacă pe bucăți!”

Francezul a fost deja prezentat de campioana Spaniei, pentru care va evolua în următoarele cinci stagiuni. Cotat la 180 de milioane de euro, Mbappe s-a declarat „mândru” că va reprezenta Madridul și a numit transferul drept „un vis devenit realitate”.

Mbappe, avertizat în Spania: „Să-și schimbe mentalitatea!”

Deși nici nu a ajuns încă în capitala Spaniei, starul francez a fost luat deja în colimator de jurnaliștii iberici. În cadrul emisiunii El Larguero, jurnalistul Antonio Romero a avertizat că Mbappe trebuie să își schimbe mentalitatea dacă vrea să reușească la Real Madrid.

„Mbappe trebuie să-și schimbe repede mentalitatea. Nu am urmărit prea mult campionatul Franței, dar din ce am înțeles, Mbappe joacă pe bucăți, are doar câteva momente. Dar dispare din joc multe minute pe parcursul meciului. Este clar că acele momente în care apare în joc sunt foarte bune și face lucruri spectaculoase, marchează multe goluri.

Dar vom vedea aici, în Spania, dacă asta îi va fi suficient. Când va merge la Vigo și va fi frig afară, o să vedem dacă apare în meci la fel cum o făcea la PSG sau la echipa națională a Franței. În Spania, iarna, mergi să joci pe stadioane complicate. Trebuie să alergi, să te lupți 90 de minute. Nu ajunge doar atât, să ai câteva momente bune, la Real Madrid. Trebuie să i se explice asta”, a spus Romero.

Când debutează Mbappe la Real Madrid

Kylian Mbappe, care va participa la EURO 2024 cu naționala Franței, ar putea debuta la Real Madrid pe 14 august. Madrilenii vor juca atunci Supercupa Europei, contra celor de la Atalanta, la Varșovia.

Francezul va purta la Madrid tricoul cu numărul 9, potrivit jurnaliștilor din Spania. Ultima oară, numărul 9 pe Bernabeu l-a purtat tot un francez, Karim Benzema. Acesta a părăsit echipa la finalul sezonului trecut, când a semnat cu saudiții de la Al Ittihad.

Din 2025-2026, Mbappe ar putea prelua numărul 10, odată cu plecarea croatului Luka Modric.