Transformarea lui Florin Andone: ce s-a întâmplat cu atacantul român după transfer

Atacantul român nu găsește cadența golurilor, dar a demonstrat că este un fotbalist agresiv.

Chiar dacă a primit oferte din Turcia și din România, internaționalul român a decis în cele din urmă, în vară, să rămână în Spania și a semnat cu Eldense, o echipă din al doilea eșalon. Florin Andone a fost aproape să semneze cu Rapid în vară.

De când a ajuns la noul club, Florin Andone a bifat 19 apariții și a reușit să marcheze trei goluri, dar și să ofere o pasă decisivă, toate în La Liga 2.

Florin Andone, cele mai multe faulturi din La Liga 2, 43

Fotbalistul a explicat motivul pentru care a ales să semneze cu echipa din eșalonul secund al Spaniei, acolo unde iese în evidență cu un detaliu surprinzător, anume că este fotbalistul din La Liga 2 cu cele mai multe faulturi comise!

Internaționalul român, cu 25 de prezențe și două goluri în echipamentul naționalei, încearcă să regăsească acea cadență din anii trecuți și să redevină un atacant de luat în calcul pentru prima reprezentativă și, de ce nu, să meargă la turneul final din vara lui 2024, la EURO.

Însă, conform unor statistici publicate de La Liga 2, Florin Andone a ieșit în evidență cu un detaliu caracteristic mai mult fundașilor, anume că a comis cele mai multe faulturi în acest sezon, 43!

Florin Andone, în jumătatea inferioară a clasamentului din La Liga 2 cu Eldense

Cotat la 800.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, atacantul român nu are un parcurs prea bun cu Eldense, fiind pe locul 15 din 22 de echipe, cu 23 de puncte acumulate în 18 meciuri, în urma a șase victorii, cinci egaluri și șapte eșecuri.

Este la șapte puncte de locul 6, Eibar, ultima poziție de play-off pentru promovarea în La Liga, dar cu șapte puncte peste locul 19, retrogradabil, ocupat de Huesca.

Iată ce spunea Florin Andone în vară, după ce a semnat cu Eldense: ”În această vară, singurele oferte care mi-au venit au fost din străinătae, din Turcia și din România. În Spania, lucrurile au fost ceva mai lente. Am 30 de ani și doi copii și nu am fost alături de familia mea ceva vreme. Nu am vrut să câștig mai mult.

Am căutat un loc în Spania unde să pot juca și am venit la Eldense fără să mă gândesc de două ori. Într-o după amiază am semnat contractul. Nu am avut nicio problemă legată de bani sau de condiții. Am vrut să fiu într-un loc unde sunt iubit”.