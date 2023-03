Toni Kroos și-a decis viitorul, după ce a intrat în ultimele luni de contract cu Real Madrid

Viitorul mijlocașului german era incert în acest sezon, deoarece nu au apărut zvonuri legate de intenția Realului de a-i prelungi actuala înțelegere. Se pare că Toni Kroos a luat o decizie cu privire la cariera sa.

Neamțul, campion mondial în 2014, vrea să rămână pentru cel puțin încă un sezon pe ”Santiago Bernabeu”, unde a obținut cele mai importante performanțe din cariera de fotbalist, notează Mundo Deportivo.

Kroos este în continuare titular incontestabil în echipa lui Real Madrid. A bifat 35 de apariții în acest sezon, în toate competițiile, reușind să înscrie de două ori și să ofere cinci assist-uri.

