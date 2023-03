Sergio Busquets semnează! A decis unde va juca în sezonul următor

Dorit în MLS, Busquets va rămâne, în cele din urmă, pe Camp Nou. Mijlocașul a intrat în ultimele luni de contract și va semna o nouă înțelegere cu gruparea blaugrana, valabilă cel puțin până în 2024, potrivit Transfer News Live.

Pentru a rămâne la actuala sa echipă, Busquets a fost de acord și cu reducerea salariului, mai notează sursa citată.

???? Everything indicates that Sergio Busquets will agree a contract extension at Barcelona until 2024, or even 2025!

The midfielder will reduce his current salary of €30M/year by more than half.

