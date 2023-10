Se întâmplă și la case mai mari! Un star de la Real Madrid s-a plâns de programul încărcat: "Trebuie să facem ceva!"

Cotat la 90 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, închizătorul francez mai are contract cu gruparea „blanco” până la finele sezonului 2027/28.

Aurelien Tchouameni nu a mai rezistat și a vorbit despre programul încărcat din timpul unui sezon fotbalistic. Francezul s-a descătușat și a precizat că jucătorii evoluează pe parcursul unui an în prea multe meciuri.

Mijlocașul defensiv a evidențiat că asta ar putea pune probleme sănătății și că fotbaliștii nu vor mai putea juca până la vârste înaintate, 38 sau 39 de ani. Zlatan Ibrahimovic, spre exemplu, s-a retras la 42 de ani, anul acesta.

„Trebuie să facem ceva cu programul. Jucăm 70-80 de meciuri pe sezon. Dacă vrem să evoluăm până la 38-39 de ani, va fi dificil pentru corpurile noastre. Avem multe competiții și nu toate sunt importante”, a specificat Aurelien Tchouameni, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

⚠️ Tchouaméni: “We really have to do something about the schedule”, told NOS.

“We play 70-80 games per season… If we want to play until age 38/39, it would be difficult for our body”.

“We have many different competitions, and not all of them are really important”. pic.twitter.com/gljBxwTPpx