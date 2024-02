Barcelona a condus la pauză cu 1-0, după un gol marcat de Robert Lewandowski în minutul 22. Ilkay Gundogan a marcat spectaculos pentru 2-0 în minutul 49, după un assist al lui Pedri, însă Samu Omorodion a redus din handicap la doar două minute distanță.

În minutul 59, la Barcelona a intra Vitor Roque. În doar 13 minute, tânărul atacant cumpărat din Brazilia a marcat un gol și s-a ales cu două cartonașe galbene, fiind eliminat.

Roque a văzut primul galben în minutul 67 pentru o lovitură cu cotul asupra lui Tenaglia, faultul fiind unul evident, fără minge. La doar cinci minute distanță, brazilianul a fost avertizat a doua oară și a fost eliminat.

Vitor Roque a încasat al doilea galben pentru un presupus fault al lui Rafa Marin, însă toate reluările arată că jucătorul lui Alaves a simulat. Cum nu a fost vorba de o eliminare directă, ci de al doilea cartonaș galben, VAR-ul nu a putut interveni.

"Eliminare rușinoasă a lui Vitor Roque" și "Meci marcat de eliminarea scandaloasă a lui Vitor Roque", au fost titlurile date de publicațiile catalane Mundo Deportivo și Sport după meciul Alaves - Barcelona.

If you want to know what true corruption is, then take a look at this. Roque gets a red card cos of this contact. Real Madrid & La Liga are the most corrupted. pic.twitter.com/nMeOpuCEFA