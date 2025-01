Ronald Araujo a avut prima apariţie din acest sezon în victoria cu 4-0 a Barcelonei din Cupa Spaniei împotriva lui Barbastro, în această lună, după o accidentare gravă la coapsă, şi a venit de pe bancă pentru a-l înlocui pe Inigo Martinez în succesul de duminică din Supercupa Spaniei contra lui Real Madrid (5-2).

Apărătorul iberic s-a accidentat la coapsă şi este de aşteptat să lipsească aproximativ patru săptămâni. Presa din Spania a scris că Ronald Araujo va ajunge la Juventus Torino, dar indisponibilitatea colegului său l-ar putea face pe fundaşul în vârstă de 25 de ani să rămână la Barcelona.

"El este un jucător al Barcelonei şi nimic nu se schimbă. Nu suntem bucuroşi după accidentarea lui Inigo, care este un lider. Dar noi l-am văzut deja pe Araujo împotriva lui Real Madrid, este un fundaş central fantastic, puternic, unul dintre cei mai buni şi un lider", a declarat Hansi Flick într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu Betis Sevilla din Cupa Spaniei.

Care e situația lui Ansi Fati



Alt nume despre care presa a speculat că se va despărţi de Barca este atacantul Ansu Fati, care a avut probleme cu accidentările după ce revenit în acest sezon de la Brighton & Hove Albion, unde fusese împrumutat.

"Când am venit la Barca i-am spus lui Ansu se descurcă foarte bine şi că munceşte foarte mult, dar problemele de după prima accidentare au făcut ca el nu a reuşit niciodată să arate tot ce poate, este păcat. Când noi am venit, am fost convinşi că el poate reveni, însă, deocamdată, va trebui să muncească, la fel ca toţi ceilalţi, să revină şi să ofere cea mai bună versiune a lui", a afirmat Hansi Flick.