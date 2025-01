Kylian Mbappe a fost cel care a deschis scorul încă din minutul 5, dar madrilenii nu s-au bucurat foarte mult de avantaj. Lamine Yamal a restabilit egalitatea în minutul 22, iar apoi a venit ”potopul” la poarta lui Thibaut Courtois.



Catalanii au mai înscris de trei ori până la pauză, prin Robert Lewandowski (36' - penalty), Raphinha (39') și Alejandro Balde (45+10').



Raphinha a reușit ”dubla” imediat după pauză, iar din minutul 56 Barcelona a continuat meciul în zece oameni, după ce portarul Wojciech Szczesny a fost eliminat. Rodrygo a redus din diferență în minutul 60 din lovitură liberă, iar meciul s-a încheiat cu 5-2.

Carlo Ancelotti: ”N-am jucat fotbal”



După meci, Carlo Ancelotti a avut un discurs dur la adresa echipei sale și a remarcat jocul bun făcut de Kylian Mbappe, care a deschis scorul și a obținut eliminarea lui Szczesny din partea secundă.



”A fost o noapte rea, suntem supărați, precum fanii noștri, e o dezamăgire, nu trebuie s-o ascundem, ăsta e fotbalul, uneori ești capabil să câștigi și alteori trebuie să înveți din înfrângeri.



Ne-am apărat prost, asta ne-a făcut rău în joc, ei au marcat ușor și noi nu ne-am apărat bine. La pauză am spus că trebuie să încercăm să jucăm fotbal, pentru că în prima repriză nu am jucat. Am jucat cu mingi lungi și nu era asta ideea. Ideea era să jucăm și n-am jucat. Le-am spus că pot pierde meciuri, dar nu în acest mod în care am jucat în prima repriză.



Singurul lucru cu care rămân este Kylian Mbappe și jocul său bun, a jucat foarte bine. Pentru restul... am fost rău astăzi”, a spus antrenorul de la Real Madrid, citat de Marca.



Astfel, Barcelona câștigă al 15-lea trofeu al Supercupei Spaniei, record absolut. Rivala Real Madrid are 13, iar Athletic Bilbao și Deportivo La Coruna câte trei.



Real Madrid și Barcelona vor continua acum lupta în LaLiga. Echipa lui Carlo Ancelotti se află pe locul secund, cu 43 de puncte, în timp ce catalanii sunt doar pe 3 după o serie slabă, cu 38 de puncte. Lider e Atletico Madrid (44p).