Provocarea carierei pentru Roberto de Zerbi: e pe lista unui club imens!

Din vara anului următor, antrenorul italian va prelua naționala Braziliei, astfel că fosta campioană a Europei va fi nevoită să-și găsească un alt manager.

Chiar dacă s-a zvonit că Xabi Alonso (41 de ani) este alesul lui Florentino Perez pentru banca tehnică a lui Real Madrid din sezonul următor, Cadena SER vine cu o altă variantă.

Roberto de Zerbi (44 de ani), fostul jucător al lui CFR Cluj, în prezent antrenor la Brighton, ar fi pe lista fostei campioane a Europei pentru postul de antrenor.

Ar fi o provocare uriașă pentru tehnicianul italian, având în vedere că acesta a obținut rezultate remarcabile în sezonul precedent la echipa sa (calificarea în grupele UEFA Europa League).

???? Brighton head coach Roberto de Zerbi is on Real Madrid's managerial shortlist for next season.

(Source: Cadena SER) pic.twitter.com/gVu4Zkcck4