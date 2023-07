Problema cu care FC Barcelona se confruntă înaintea debutului de sezon. Starul pe care îl poate pierde în următoarele zile

Catalanii se află în Statele Unite ale Americii pentru un turneu de pregătire, iar după victoria la scor cu Real Madrid, mai mulți dintre jucători, inclusiv antrenorul echipei au vorbit despre subiect.

A refuzat Al Hilal, dar este aproape de PSG

Presa din Spania întărește ideea potrivit căreia mijlocașul de 26 de ani este pe cale să ajungă la campioana din Ligue 1, care este dispusă să achite clauza de reziliere, de 50 de milioane de euro, chiar dacă până acum a fost infirmată informația

Dacă nu vor ajunge la un acord până la data de 31 iulie, PSG va fi nevoită să achite 100 milioane de euro dacă îl dorește pe jucătorul apreciat de Luis Enrique, situație care nu îi dă înapoi pe francezi.

Al Hilal voia ca Ousamane Dembele să semneze pe cinci ani și să încaseze 40 milioane de euro pe an. Asta înseamnă că în cinci ani, fotbalistul primea nu mai puțin de 200 milioane de euro.

Ce a declarat Xavi despre Ousmane Dembele

Mijlocașul francez are potențialul de a deveni cel mai bun fotbalist din lume pe poziția sa, crede Xavi, care lasă de înțeles că francezul nu se gândește la plecarea de la Barcelona, în ciuda informațiilor apărute în presă.

"Am spus-o deja de multe ori că Dembele are potențialul de a fi cel mai bun din lume pe poziția lui. Am spus-o inclusiv la prezentarea mea și o repet astăzi. Este un jucător esențial pentru mine.

În ceea ce privește fereastra de mercato, nu o putem controla. Există clauze și este vorba de decizia jucătorului. Depinde de el ce decide, însă eu îl văd că este bine. Ne-a spus că este fericit aici", a declarat Xavi Hernandez, citat de L'Equipe.