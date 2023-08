FC Barcelona a preluat conducerea rapid cu 2-0, după reuşitele lui Gavi (minutul 12) şi Frenkie de Jong (15). Villarreal a revenit spectaculos, trecând în avantaj cu golurile lui Juan Foyth (26), Alexander Sorloth (40) şi Alex Baena (50). Oaspeţii au întors rezultatul, punctând prin Ferran Torres (68) şi golgheterul Robert Lewandowski (71).

Titularizat de Xavi pentru al doilea meci consecutiv, Lamine Yamal (16 ani) a oferit două pase de gol, devenind cel mai tânăr jucător din La Liga care oferă un assist în secolul 21, la 16 ani și 45 de zile. Precedentul record era deținut de un alt jucător al Barcelonei, Ansu Fati - 16 ani și 318 zile.

"Nu mi-e frică. Încerc să uit de asta și să joc fotbal, lucru la care sunt bun. Mama mea se sperie atunci când sunt titular, dar mă susține foarte mult. Încerc să profit de oportunitățile pe care mi le oferă antrenorul, îi mulțumesc foarte mult și voi continua la fel", a declarat tânărul jucător la finalul meciului, după ce a fost aplaudat de întreg stadionul atunci când a fost schimbat.

După trei etape, FC Barcelona ocupă locul trei în La Liga, la două lungimi în spatele liderului Real Madrid. În runda următoare, catalanii vor juca pe terenul celor de la Osasuna.

????- Lamine Yamal receives a standing ovation from Villarreal fans as he exits the field.

Wonderful talent ⭐ pic.twitter.com/PGXhV3AyLa