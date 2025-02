Știm meciurile din play-off-ul optimilor Champions League, iar șocul e Manchester City - Real Madrid. Lupta pentru marele trofeu continuă cu destule favorite nevoite să treacă de faza play-off-ului.

Real Madrid a învins-o cu scorul de 3-0 pe Brest în ultima rundă din faza principală din Champions League. Madrilenii au încheiat pe locul 11 în clasamentul din faza principală, iar pentru un loc în optimi echipa antrenată de Carlo Ancelotti se va duela cu Manchester City.

Real Madrid poate juca returul cu Manchester City fără șase jucători!

La finalul meciului cu francezii, antrenorul celor de la Real Madrid s-a declarat nemulțumit de noul format al Champions League și a recunoscut că se teme de un duel cu Manchester City în play-off-ul pentru calificarea în optimile de finală. De altfel, Ancelotti a declarat după meciul cu Brest că este foarte mulțumit de felul în care arată echipa în acest moment.

”Va trebui să așteptăm tragere la sorți. Dacă vom pica împotriva lui City, va fi mult mai complicat atât pentru noi, cât și pentru ei. Cu siguranță, City are șanse mai mari să câștige Champions League decât are Celtic. Nu ne-ar plăcea să o întâlnim pe City, dar dacă vom pica împotriva lor, vom proceda așa cum am făcut-o și în ultimii ani.

Este păcat că nu ne-am trezit mai devreme în această competiție, pentru că avem o dinamică bună acum. Trebuie să respectăm clasamentul. Nu îmi place acest format, pentru că sunt prea multe meciuri, iar eu sunt de părere că trebuie să jucăm mai puțin pentru a menaja jucătorii.

Nu vom fi afectați dacă jucăm două meciuri în plus, pentru că echipa este într-o formă bună din punct de vedere fizic și mental. Am încredere maximă în această echipă, pentru că văd niște lucruri foarte bune”, declara Ancelotti, care până la urmă a dat chiar peste Manchester City!

Șase jucători, la un galben de suspendare

Italianul știa cu siguranță de situația prin care trece echipa sa și din perspectiva cartonașelor galbene pe care jucătorii le-au trecut până acum în cont.

Modric, Rudiger, Tchouameni, Bellingham, Endrick și Camavinga sunt la un cartonaș galben de suspendare! Dacă vor fi avertizați cu galben în meciul tur, atunci ei vor fi indisponibili pentru partida retur cu Manchester City.

Până atunci, Real poate rămâne fără Vinicius

Vinicius Junior (24 de ani) este curtat intens de Al-Hilal, care este gata să facă o ofertă de nerefuzat atât pentru Real Madrid, cât și pentru starul brazilian. Dacă până acum gruparea de pe ”Bernabeu” a refuzat negocierile pentru transferul sud-americanului, acum este gata să-l cedeze.

Al-Hilal oferă nu mai puțin de 300 de milioane de euro pentru a-l transfera pe cel mai bun fotbalist brazilian al momentului, iar Vinicius ar urma să primească un salariu fabulos în Arabia Saudită.

Este ademenit cu 200 de milioane de euro pe an pentru următaorele cinci sezoane, scrie publicația spaniolă AS. Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge la un acord în vara acestui an.