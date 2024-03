Joan Laporta a spus ce antrenor vrea la Barcelona în sezonul următor: ”Mi-ar plăcea”

Chiar dacă echipa este calificată în sferturile UEFA Champions League, acolo unde va întâlni PSG, și este campioană en-titre în Spania, Xavi vrea să cedeze postul de antrenor în sezonul următor.

Doar că șefii clubului ar vrea să-l convingă pe acesta să se răzgândească până la finalul acestui sezon. Joan Laporta, președintele clubului catalan, a spus că și-ar dori ca tehnicianul să revină asupra deciziei și să conducă echipa și din sezonul următor.

În cazul în care Barcelona nu va reuși să-l convingă pe Xavi, atunci se va reorienta către alt antrenor. Potrivit informațiilor apărute în presa din străinătate, Hansi Flick, fostul antrenor al lui Bayern Munchen, este favorit să preia echipa.

”Mi-ar plăcea să se răzgândească și să rămână ca antrenor la Barcelona. Nu vom pune presiune pe Xavi. Depinde de el, este conștient de dorința mea ca el să rămână aici. Vom vedea la finalul acestui sezon”, a spus Laporta, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???????? Barça president Laporta: "I'd really, really, really like Xavi to change his mind and stay as Barça manager".

"I won't put pressure on Xavi. It depends on him, he's aware of my desire for him to stay here. We will see at the end of the season", told Mundo Deportivo. pic.twitter.com/XWCo6VtxsO