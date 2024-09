Ireal! Barcelona a făcut un transfer de 148 de milioane de euro

După ce a încasat 222 de milioane de euro în 2017 de pe urma transferului lui Neymar la PSG, Barcelona a plătit mai multe sume fabuloase pentru transferuri. În top se află Philippe Coutinho (135 de milioane de euro de la Liverpool), Ousmane Dembele (135 de milioane de euro de la Borussia Dortmund) și Antoine Grizmann (120 de milioane de euro de la Atletico Madrid.

Doar că suma pe care Barcelona a plătit-o pentru Ousmane Dembele a fost, în realitate, mult mai mare. Germanii de la Bild au descoperit că Borussia Dortmund a încasat și alte bonusuri de pe urma francezului, pentru calificările Barcelonei în grupele UEFA Champions League.

Astfel, Dembele devine detașat cel mai scump transfer din istoria Barcelonei. În vara anului trecut, francezul a plecat la PSG, care a plătit 50 de milioane de euro în schimbul său.

În cei șase ani petrecuți la FC Barcelona, Dembele a evoluat în 185 de meciuri și a câștigat de trei ori titlul, reușind să marcheze de 40 de ori și să ofere alte 43 de assist-uri.

???? Barcelona has paid a total amount of €148M for Ousmane Dembélé! ????????????

(Source: @SPORTBILD) pic.twitter.com/Gumcpe7xVx