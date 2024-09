FC Barcelona i-a decis soarta lui Ansu Fati

Ansu Fati se află la prima echipă a catalanilor din septembrie 2020. Decarul Barcelonei nu a impresionat însă în ultimii ani, motiv pentru care clubul l-a și trimis sub formă de împrumut în sezonul trecut.

Cotat la 25 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Ansu Fati, care la sfârșitul lui octombire va împlini 22 de ani, a fost accidentat în această vară, dar acum dă semne de revenire.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano scrie pe rețelele social media faptul că Ansu Fati e aproape de revenire, mai ales că a participat la antrenamentul de luni.

Mai mult, italianul a punctat și faptul că Hansi Flick are încredere deplină în Ansu Fati și consideră că fotbalistul va fi de ajutor în proiectul său cu echipa catalană.

Asta înseamnă că Fati va rămâne la club. Rămâne însă de văzut câte minute va primi spaniolul și dacă își va recăpăta locul de titular.

???????????? Ansu Fati, on the verge of returning from his injury as he completed main part of training session today.

Hansi Flick trusts him for his Barça project. pic.twitter.com/nJUQ9o6wqJ