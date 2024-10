Lewandowski a reușit o ”dublă” în doar două minute (54 și 56). Lamine Yamal a dus scorul la 3-0 în minutul 77, iar Raphinha a stabilit scorul final în minutul 84.

Hansi Flick a explicat cum a învins-o pe Real Madrid

Hansi Flick a explicat la finalul meciului că apărarea a fost esențială pentru victoria obținută de Barcelona în fața lui Real Madrid, iar cuvintele antrenorului au fost demonstrate în teren. Real Madrid a fost surprinsă în ofsaid de nu mai puțin de 12 ori.

”Am început foarte bine. În prima repriză, ne-am descurcat bine. Defensiva a stat sus. A părut periculos și riscant, dar nu este. A funcționat. În final, am făcut schimbările potrivite la pauză. Jucătorii s-au descurcat foarte bine. Și-au arătat calitatea în fața porții. Toată lumea a știut ce trebuie să facă, atât în apărare, cât și în atac. Întotdeauna am spus că ne-ar plăcea să ne îmbunătățim. Azi nu a fost ușor, ne-am apărat bine. Avem încredere în ideile noastre, dar trebuie să continuăm la fel.

Sunt fericit să lucrez la Barcelona, să trăiesc în Barcelona. Este un job fantastic. Am făcut un joc fantastic și sunt mândru. Mă bucur pentru Inaki, care s-a descurcat bine. Este important să păstrezi poarta intactă. Jucătorii au avut multă încredere. Au sărbătorit în vestiar.

Apărarea a fost cheia, linia defensivă. Am muncit foarte mult la asta. Este foarte important pentru mine să ne apărăm, nu trebuia să le lăsăm niciun spațiu”, a spus Hansi Flick.

Hansi Flick: ”Am vorbit cu Ancelotti!”

De altfel, Hansi Flick a vorbit despre momentul în care Carlo Ancelotti ”l-a pus la punct” după cel de-al patrulea gol al catalanilor, când antrenorul lui Real Madrid i-a reproșat tehnicianului german că un membru din staff-ul său s-a bucurat în fața băncii madrilenilor.

”Nu am văzut ce s-a întâmplat. Am vorbit cu el (n.r. Carlo Ancelotti), dar este o situație normală atunci când primești un gol. Am sărbătorit golul. Suntem destul de maturi încât să vorbim despre aceste probleme”, a explicat Flick.