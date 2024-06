Frenkie de Jong are contractul pe masă

Șefii fostei campioane din Spania ar vrea să-i prelungescă actualul contract mijlocașului olandez, scadent în 2026. Pentru a-l convinge, cei de la Barcelona sunt gata să-i ofere un salariu uriaș.

Pentru următorii doi ani, Frenkie de Jong va încasa 44 de milioane de euro: 20 de milioane de euro în sezonul 2024-2025, respectiv 24 în următorul sezon.

Potrivit publicației spaniole Marca, cei de la Barcelona au făcut deja o ofertă pentru a-l convinge pe Frenkie de Jong să semneze un nou contract, dar aceasta a rămas, momentan, fără un răspuns.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Frenkie de Jong, despre care s-a zvonit că ar avea oferte și de la cluburi din Premier League, printre care și Manchester United.

