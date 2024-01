FC Barcelona blochează un transfer: ”Îl vor? Păi, nu-l dăm!”

FC Barcelona completează podiumul cu 44 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Xavi Hernandez a înregistrat până în clipa de față 13 victorii, cinci rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Recent, Fichajes a anunțat faptul că FC Bayern Munchen îl vrea la club pe Ronald Araujo, uruguayanul cotat la 70 de milioane de euro care se află la FC Barcelona din octombrie 2020.

Deco, directorul sportiv al catalanilor, dar și un fost mare jucător al Barcei, a vorbit despre Ronald Araujo și a blocat plecarea sa de la formația dirijată de Xavi Hernandez.

”Bayern îl vrea pe Ronald Araujo? Nu-l dăm! Nu e de vânzare. E unul dintre jucătorii-cheie ai Barcei pentru viitor. Vrem să fie fericit. Nu purtăm nicio discuție”, a spus Deco pentru Movistar, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

