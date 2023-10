Girona, antrenată de spaniolul Michel, a învins Celta Vigo, vineri seară, scor 1-0, în primul meci din etapa a 11-a. Unicul gol al meciului a fost marcat de venezueleanul Yangel Herrera, în minutul 90+1.

Herrera a marcat cu un șut din afara careului, iar pasa decisivă i-a aparținut lui Aleix Garcia, mijlocașul spaniol care a jucat la Dinamo în perioada octombrie 2020 - ianuarie 2021.

Desemnat cel mai bun jucător al meciului, Aleix Garcia continuă forma excelentă din LaLiga. Căpitanul Gironei a ajuns la două goluri marcate și patru pase decisive în primele 11 etape, iar cota sa de piață a ajuns la 10 milioane de euro.

Înainte de El Clasico, Girona ocupă primul loc în LaLiga, cu 28 de puncte, la trei lungimi în fața lui Real Madrid și patru peste FC Barcelona. Echipa antrenată de Michel a înregistrat 9 victorii, o remiză și un eșec până acum.

În runda următoare din Spania, Girona va juca pe terenul Osasunei, pe 4 noiembrie, de la ora 15:00.

