"Eu rezervă dacă vine Mbappe?" Răspunsul dat de Rodrygo după ce a dus-o pe Real Madrid mai aproape de titlu

Titularizat de Carlo Ancelotti într-o linie de atac din care au mai făcut parte Brahim Diaz și Jude Bellingham, Rodrygo a marcat ambele goluri ale lui Real Madrid în victoria cu Athletic Bilbao. Brazilianul a deschis scorul în minutul 8 cu un șut în forță din marginea careului și tot el a închis tabela în minutul 73, după un assist al lui Jude Bellingham.

La finalul meciului, Rodrygo a fost întrebat și ce părere are despre iminentul transfer al lui Kylian Mbappe, în contextul în care presa spaniolă a scris că brazilianul ar urma să fie trecut pe banca de rezerve după sosirea superstarului de la PSG.

"Mbappe la Real? Cred că e aproape, așa cum voi, jurnaliștii, spuneți. Am încredere în voi, dar nu știu ce se întâmplă.

Dacă voi fi rezervă în cazul în care Mbappe va veni la Real? Va fi o problemă plăcută pe care o va avea antrenorul. Eu sunt concentrat doar la Real Madrid", a spus Rodrygo.

Rodrygo, fotbalist pentru care Real Madrid a plătit 45 de milioane de euro celor de la Santos, se află la al cincilea sezon pe Santiago Bernabeu. Până acum, brazilianul a strâns 52 de goluri și 40 de pase decisive în 206 meciuri.

⚪️ Rodrygo: “Mbappé to Real? I think it’s close as it’s what journalists say, I trust you guys! But I don’t know what’s going on”.

“If Mbappé comes, I will be benched? It will be an happy problem for the manager. I’m only focused on Real Madrid”. pic.twitter.com/uLGG7xVH1o