E gata! Primul jucător care pleacă de la Real Madrid în vară

Mariano Diaz (29 de ani), atacantul născut în Spania care a evoluat pentru naționala Republicii Dominicane, va pleca de pe ”Bernabeu” după cinci sezoane.

În acest sezon, atacantul nu a primit foarte multe șanse sub comanda lui Carlo Ancelotti. A prins opt meciuri, toate din postura de rezervă, în toate competițiile, și va profita de faptul că a intrat în ultimele luni de contract cu clubul, astfel că va pleca din postura de jucător liber în această vară, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Pe lângă Diaz, nici Eden Hazard nu a primit foarte multe șanse în acest sezon la Real Madrid, dar belgianul mai are contract până în 2024, astfel că există posibilitatea ca acesta să rămână pentru cel puțin încă un sezon.

