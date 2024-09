După ce a fost scos din cursa pentru Balonul de Aur, Rodrygo a oferit cele mai în forță declarații

Brazilianul a mărturisit că decizia l-a surprins și că, deși respectă jucătorii incluși, consideră că ar fi meritat o nominalizare. DETALII AICI

Rodrygo și-a exprimat indignarea și pe rețelele sociale, unde a postat o fotografie cu trofeele câștigate în sezonul precedent.

După ce a fost exclus de pe lista celor 30 nominalizați, Rodrygo a reflectat și asupra progresului său personal de la sosirea la Real Madrid.

Winger-ul născut la Osasco se pare că este mai motivat ca niciodată. Rodrygo vrea să câștige orice îi apare în cale alături de Real Madrid, club pe care îl consideră cel mai bun din lume.

"M-am hotărât. Vreau să câștig toate trofeele pe care le-am mai câștigat deja.

Real Madrid este cel mai bun club din lume și asta mă motivează să fiu la cel mai înalt nivel în fiecare zi.

Acesta este motivul pentru care mă trezesc dimineața și mă antrenez, ca să fiu mai bun", a declarat Rodrygo, citat de Fabrizio Romano.

Real Madrid: 221 meciuri jucate, 55 goluri marcate, 42 pase decisive livrate

Santos: 80 meciuri jucate, 17 goluri înscrise, opt assisturi

Real Madrid Castilla: Trei meciuri, două goluri, 268 minute prestate

