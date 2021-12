"Dumnezeule, ce jucător!". Golul spectaculos marcat de Gavi care l-a determinat pe Puyol să reacționeze așa 

Jutgla și Gavi au marcat două goluri spectaculoase în primele 20 de minute ale jocului, iar FC Barcelona părea să aibă un meci mai ușor, însă situația s-a schimbat radical după pauză.

În minutele 62 și 63, oaspeții au revenit pe tabela de marcaj datorită reușitelor lui Tete Morente și Milla, iar formația antrenată de Xavi s-a văzut egalată.

Cu cinci minute înainte de final, Nico a reușit să o aducă pe FC Barcelona în avantaj, cel care s-a aflat la construcția fazei fiind același Gavi.

