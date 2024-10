Florentino Perez a urmărit meciul dintr-o lojă de pe Santiago Bernabeu și l-a avut alături pe omologul Joan Laporta. Imediat după meci, președintele lui Real Madrid a decis să meargă la vestiare pentru a sta de vorbă cu jucătorii.

Florentino Perez a mers la vestiare după Real Madrid - Barcelona 0-4



Marca scrie despre "fețele lungi și tensionate" din tabăra lui Real Madrid și despre faptul că Florentino Perez a văzut în vestiar că moralul jucătorilor a fost foarte afectat după eșecul drastic din derby.



Totuși, presa spaniolă susține că Real Madrid nu vede eșecul ca pe o tragedie. "Analiza va fi făcută după câteva zile și nimeni nu se gândește că este o situația dramatică. Va fi acordat credit în continuare, însă trebuie să vină o reacție imediată, iar Ancelotti știe asta", a explicat Marca.



Real Madrid va avea un motiv de bucurie la scurt timp după eșecul din El Clasico. Luni seară, Vinicius Junior este așteptat să primească Balonul de Aur 2024 într-o gală care va avea loc la Paris.



Ulterior, sâmbătă, Real Madrid va juca un meci în campionat pe terenul celor de la Valencia.

După eșecul din El Clasico, Real Madrid a rămas pe locul secund, cu 24 de puncte, la șase lungimi în spatele liderului FC Barcelona.

Reacția lui Carlo Ancelotti după Real Madrid - FC Barcelona 0-4



La finalul meciului, Carlo Ancelotti s-a declarat mulțumit doar de prima repriză a echipei sale și a încercat să explice de ce Real Madrid s-a prăbușit în ultima jumătate de oră.



"Părerea mea despre meci este că a fost un joc echilibrat. Am avut șanse de a înscrie, a fost o primă repriză intensă, puteam să marcăm, însă ne-a lipsit acuratețea. Barcelona a înscris apoi de două ori și ne-am pierdut toată energia.



Barcelona a avut apoi spații, noi am riscat în defensivă și le-am permis să aibă multe oportunități pe contraatac. Mi-a plăcut echipa noastră în prima repriză.



Evident, suntem răniți acum, dar vreau să le mulțumesc fanilor care ne-au ajutat până în minutul 90. Nu trebuie să uităm acum tot ceea ce am făcut bun până aici. 60 de minute au fost foarte bune, pe ultimele 30 trebuie să le uităm.



Sezonul este încă lung și nu trebuie să aruncăm la gunoi ceea ce am realizat până acum. Sunt convins că ne vom îmbunătăți.



Ne-am asumat riscuri și știam că Barcelona va avea o linie foarte avansată a apărării. Nu am niciun regret. În prima repriză am jucat la fel ca împotriva lui Dortmund. Ocazii am avut, Mbappe a fost într-un ofsaid milimetric, Vinicius a avut și el o șansă. E un moment dificil, cu atât mai mult cu cât eșecul vine după 42 de meciuri consecutive fără înfrângere", a spus Carlo Ancelotti, la conferința de presă.