După ce a vorbit la superlativ despre Dan Șucu (61 de ani), cel care a preluat pachetul majoritar de acțiuni de la Genoa, Cristi Borcea a dezvăluit că i s-a pus ”pe masă” un club important din Spania.



Fostul dinamovist a fost aproape de a investi la RCD Mallorca, club care are în palmares o Cupă și o Supercupă în Spania. Doar că Borcea nu a fost tentat să investească în fotbalul spaniol.



Cristi Borcea a fost aproape de a cumpăra un club de tradiție din Spania



”Nu merge să faci cu jumătăți de măsură”, spune fostul acționar din ”Ștefan cel Mare”, care crede că Dan Șucu poate să construiască un proiect sănătos la Genoa.



„În Spania, la Real Mallorca. Ce m-a dat înapoi? N-am cunoscut fenomenul de acolo. Era echipa în liga a doua și mi s-a oferit posibilitatea să vin acolo. Mă știți, eu eram implicat la Dinamo, veneam și-n cantonamente. Nu merge să faci cu jumătăți de măsură.



Este potent financiar, Dan Șucu, este manager extraordinar, are viziunea de a reuși, are mentalitate de învingător. Are toate atu-urile să reușească, dar vorbim de alt nivel. Vorbim de top 5 campionate în lume. E un curaj nebun! E ca la ruletă, ori câștigă, ori îngroapă banii... Nu mai există ceva intermediar", a spus Borcea, la GSP.ro.



Gazzetta dello Sport scrie despre frații Pavăl care i s-ar putea alătura lui Dan Șucu



Dan Șucu a fost prezent joi la baza de antrenament a celor de la Genoa, a discutat cu jucătorii și antrenorul Patrick Vieira, iar seara a revenit în România pentru a asista la meciul dintre Rapid, cealaltă echipă la care este acționar majoritar, și CFR Cluj (0-2, în Cupa României).



"Anumite lucruri se pot schimba în conducerea clubului. Șucu ar putea aduce câțiva oameni noi, apropiați de el, însă acest lucru încă mai trebuie studiat. Se vorbește despre frații Pavăl, care reprezintă cea mai puternică dinastie antreprenorială din România, cu o avere netă de peste 3 miliarde de euro. Ei ar putea fi implicați în planul de investiție al lui Șucu", scrie Gazzetta dello Sport.