Ce s-a rezumat să spună Diego Simeone, când a fost întrebat despre plecarea lui Joao Felix de la Atletico Madrid

În ciuda celor apărute în presa internațională, cum că relația dintre Joao Felix și clubul de pe Wanda Metropolitano ar fi din ce în ce mai ”rece”, Simeone a vorbit despre importanța pe care o are tânărul jucător în echipă.

Întrebat despre o posibilă plecare a sa, Simeone a oferit un răspuns scurt: ”Cât timp este aici, voi încerca să-l fac pe Joao Felix să dea totul pentru club. Apoi vom vedea ce se va întâmpla”, a spus tehnicianul, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, care scrie că agentul său, Jorge Mendes, este în contact cu cluburile din Premier League.

”Avem o relație bună, e important pentru echipă. Dacă ne va transmite ceea ce am văzut la Cupa Mondială, Joao Felix va fi foarte important, el are talent și echipa are nevoie de calitățile lui”, a mai spus Simeone.

Diego Simeone on João Felix situation after his goal tonight: “While he’s here, I'll try to get the best out of João Felix for the club. Then we will see what’s gonna happen”. ???????????? #Atléti

João’s agent Jorge Mendes is still in contact with English clubs. pic.twitter.com/GmFVgeMnng