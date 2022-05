Elevii lui Carlo Ancelotti au sărbătorit în Plaza de Cibeles și le-au prezentat trofeul fanilor dintr-un autocar decapotabil supraetajat.

Cu excepția lui Gareth Bale, la petrecerea lui Real Madrid au luat parte toți fotbaliștii din lot, inclusiv cei accidentați. Eden Hazard, transferat pentru 115 milioane de euro în 2019, a avut un sezon dezamăgitor, însă s-a distrat așa cum se cuvine la sărbătoarea madrilenilor.

În timpul petrecerii din oraș, un fan și-a aruncat telefonul către Eden Hazard, iar belgianul a făcut o mulțime de fotografii și clipuri video din autocar alături de colegii săi.

Ulterior, belgianul i-a returnat telefonul suporterului respectiv, care a postat pe rețelele sociale cadrele spectaculoase surprinse de fotbalist.

Hazard asked a Real Madrid fan to throw his phone over to him so he could make a video & take pictures of the celebrations ???????????? pic.twitter.com/T6LZej14J8