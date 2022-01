Barcelona pregătește o nouă ofertă pentru preferatul lui Xavi

Alvaro Morata (29 de ani) a fost ofertat de gruparea catalană în această iarnă, dar cei de la Juventus nu au vrut să audă de despărțirea de atacantul spaniol. Lucrurile s-ar putea schimba acum, după ce bianconerii l-au transferat pe Dusan Vlahovic (21 de ani) de la Fiorentina, pentru care vor plăti 75 de milioane de euro.

Este de așteptat ca atacantul sârb să se impună în echipa lui Max Allegri, astfel că Morata și-ar putea căuta un nou angajament. Barcelona este gata să facă o nouă ofertă pentru transferul ibericului care a mai evoluat pentru rivalele Atletico și Real Madrid.

Morata este, în continuare, prima variantă a lui Xavi pentru un transfer în această iarnă, notează jurnalistul Nicolo Schira.

