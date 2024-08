Anunțul lui Diego Simeone

După două etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, formația dirijată de Diego Simeone a înregistrat o victorie (3-0 vs. Girona) și un rezultat de egalitate (2-2 vs. Villarreal).

Pentru Atletico Madrid urmează confruntarea cu Espanyol de miercuri, 28 august, de la ora 22:30. Cele două se vor înfrunta pe ”Civitas Metropolitano”.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Atletico Madrid caută să aducă sub formă de împrumut un mijlocaș.

”În scurt timp va veni un nou transfer”, a afirmat Diego Simeone, citat de Fabrizio Romano pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X.

În clipa de față, Atletico Madrid dispune doar de trei mijlocași centrali. E vorba despre Conor Gallagher, adus în această stagiune de mercato de la Chelsea pentru 42 de milioane de euro, Rodrigo de Paul și Pablo Barrios.

????⚪️???? Atlético Madrid are looking for a new midfielder on loan.

“There might be one more arrival”, says Diego Simeone. pic.twitter.com/YdF85QrLPW