Dembele i-a SCOS DIN MINTI pe jucatorii Barcelonei si pe Valverde! Gestul care l-a trimis pe banca

Mijlocasul de 100 de milioane nu trece prin cea mai buna perioada la Barcelona.

Dembele are probleme din cauza atitudinii pe care o arata la antrenamente, scrie presa catalana. Staff-ul tehnic i-a tarnsmis clar ca trebuie sa faca o schimbare daca isi doreste sa paraseasca banca. Dembele a fost certat de Valverde imediat dupa meciul cu Sevilla, pe care l-a inceput rezerva. Dembele a intrat in locul lui Messi, dupa ce superstarul Barcei s-a accidentat la brat. Miscarile francezului n-au convins insa ca si-ar dori foarte tare sa joace. Valverde i-a cerut sa faca miscari de incalzire, apoi sa vina repede la centru pentru a intra in teren. Cand Valverde i-a facut semn, Dembele nici macar nu apucase sa se incheie la ghete, lucru care l-a scos din minti pe antrenor. Si coechipierii lui Dembele s-au suparat, iar liderii vestiarului i-au reprosat lipsa de implicare.

Dembele a ramas tot meciul pe banca in fata Interului si nici macar n-a fost trimis sa se incalzeasca, semn ca Valverde n-a avut in niciun moment intentia sa conteze pe el. Sport.es scrie ca acesta e gestul prin care banca tehnica a vrut sa-l responsabilizeze pe fotbalistul adus de la Dortmund cu 105 milioane de euro vara trecuta.