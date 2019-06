Surpriza uriasa pentru fani! Ce echipe vor fi disponibile in demo-ul la FIFA 20

FIFA 20 aduce dupa 9 ani fotbalul de pe strada pe console.

EA Sports a lansat recent primul trailer pentru demo-ul de la FIFA 20 iar cei de la Goal scriu astazi ultimele informatii despre demo-ul jocului. Acesta va fi lansat cu 2 saptamani inainte de jocul full si va include si Volta, adica noul mod prin care gamerii pot juca meciuri 3 la 3, 4 la 4 sau 5 la 5 pe strada. De la FIFA Street din 2012 fanii si-au dorit acest mod de joc iar FIFA 20 il aduce inapoi.

O surpriza majora pentru fani este reprezentata si de echipele care vor fi disponibile in demo. EA nu a confirmat oficial care vor fi acestea insa, conform nemtilor de la GamePro acestea vor fi Liverpool, PSG, Chelsea, Napoli, Borussia Dortmund si Real Madrid! Acestea au fost echipele disponibile la EA Play, insa demo-ul ar mai putea include alte cluburi precum Juventus, Bayern, Manchester City si Atletico Madrid.

Surpriza este reprezentata de Liverpool, cea care este partenera celor de la Konami pentru seria Pro Evolution Soccer. Insa cei de la EA Sports au inclus clubul englez, proaspat castigator al UEFA Champions League.

Demo-ul la FIFA 20 urmeaza sa fie lansat pe 12 septembrie, in timp ce jocul full va fi disponibil incepand cu 27 septembrie pentru PS4, Xbox One, Nintendo Switch si PC. Gamerii care fac precomanda in acest moment vor avea acces la joc cu 3 zile mai devreme.