Salt Bae, TEAPA social media? Cum e in realitate friptura de AUR care ii atrage pe fotbalisti: "Cea mai mare dezamagire"

Salt Bae e noul bucatar preferat al fotbalistilor.

Turcul Salt Bae a devenit faimos in toata lumea cu modul sau ciudat de a turna sare pe fripturile sale. Mai mult, el a atras atentia si cu o friptura placata cu aur, pentru care jucatori faimosi precum Ribery sunt gata sa plateasca 1200 de dolari.

Si jucatori romani precum Mitrita, Manea si Baluta l-au vizitat pe celebrul bucatar si au platit sute de euro pentru o friptura de vita.

Daca imaginile au succes pe retelele de socializare, nu toata lumea e impresionata de mancarea gatita la restaurantul celebrului bucatar.



"Cea mai mare dezamagire in materie de mancare a fost la celebrul “Nusr Et.” Sunt mare amatoare de carne de vita si din curiozitate am luat masa si in acest restaurant. Nu il recomand. Friptura invelita in aur, comandata de Ribery era aici “doar” 590 de dolari. Si restul optiunilor din meniu erau de asemenea scumpe. Chelnerul mi-a recomandat rapid o friptura de 240 de dolari, am comandat insa una mai ieftina, desigur. Nu a fost deloc pe gustul meu, am mancat vita muuult mai buna la Bucuresti, in Madrid, in Frankfurt sau la Tokyo si nu am platit asa de mult ca aici. Nu inteleg toata isteria cu restaurantul acesta, dar in fine, gusturile nu se discuta", scrie Corina Caragea pe blogul ei.

