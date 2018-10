Cum arata acum fiica lui Mircea Sandu! Raluca are patru copii, e maritata cu un milionar si si-a deschis restaurant la Monte Carlo. FOTO

Fosta tenismena Raluca Sandu creste 4 copii, se ocupa de afaceri si s-a reapucat de sport pe Coasta de Azur.

Raluca detine restaurantul The Ariston New, amplasat pe Avenue Princesse Grace din Monte Carlo, la doar 50 de metri de Plage du Larvotto, pe una dintre cele mai scumpe strazi din lume, unde pretul mediu al unui metru patrat construit ajunge la 75.000 de dolari. De asemenea, fiica fostului presedinte al FRF este co-proprietar al Joseph by Joseph Hadad, un faimos si exclusivist restaurant din Bucuresti administrat de unul dintre cei mai cunoscuti chefi din Romania, dar si CEO al MC Commodities, o companie specializata pe finantari si co-finantari.

Dupa multi ani in care a fost in atentia presei mondene, datorita relatiilor cu tenismenul Carlos Moya (fost numar 1 ATP in 1999), cu antrenorul de fotbal Walter Zenga, cu Ion Alexandru Tiriac (fiul miliardarului Ion Tiriac), cu Todd "El Tiburon" Medina (luptator si antrenor de MMA, casatoriti intre 2007 si 2010) si cu afaceristul Ciro Castellano (fostul socru al cantaretei Antonia, afacerist controversat si patronul unora dintre cele mai luxoase cluburi de noapte din Bucuresti), Raluca s-a maritat cu afaceristul israelian Ziv Tetelman, cu care s-a mutat, in octombrie 2014, la Monaco. In Principat, fosta tenismena creste patru copii: Simona (8 ani), fiica sa din relatia anterioara cu Ciro Castellano, Jonathan (4 ani), baiatul facut cu Tetelman, plus doi baieti ai acestuia din prima casnicie. Numeroasa familie locuieste intr-un apartament spatios, a carui valoare trece bine de 1 milion de euro, situat intr-un bloc cu 4 etaje din centrul Monte Carlo, pe Boulevard d'Italie, la doar cateva sute de metri de celebrul cazinou monegasc.

Raluca Sandu (38 ani) a practicat tenisul de performanta intre 1994 si 2004, castigand 4 turnee ITF la simplu si avand cea mai buna clasare in clasamentul WTA in 1999, cand a urcat pana pe pozitia 91. Nu a ajuns insa niciodata la potentialul anuntat de rezultate bune de la juniori, cu clasare in top 10 mondial si semifinala la US Open-ul pentru juniori din 1995. Ea s-a retras din activitate in 2004, din cauza unei accidentari grave la umar, adunand castiguri totale de 157.000 de dolari. De curand, Raluca a reinceput pregatirea fizica si practica padel la Tennis Padel Soleil, un club din localitatea franceza Beausoleil, unde este pregatita de Olivier Peyret, un jucator profesionist al acestui sport.

Raluca Sandu si Ziv Tetelman s-au cunoscut dupa ce au devenit actionari la o clinica de lux de diagnosticare si rediagnosticare din Bucuresti, iar afaceristul israelian, cu afaceri in domeniiile imobiliar, constructii si al sistemelor de ventilatie si climatizare, a intrat in atentia procurorilor DIICOT, intr-un dosar in care socrul sau, Mircea Sandu, a fost acuzat de spalare de bani si delapidare de fonduri FIFA in cazul constructiei bazei de pregatire de la Buftea.