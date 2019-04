A inselat-o pe sora lui Neymar si era sa ia bataie! Ce a patit un jucator de la Inter cand s-a intalnit cu Neymar SR. FOTO

Neymar Sr. a sarit sa-l bata pe Gabigol, jucatorul imprumutat de Inter la Flamengo.

Prieten bun cu Neymar, Gabigol s-a cuplat cu sora starului de la PSG, Rafaella Santos. Cei doi s-au despartit insa si se pare ca nu tocmai in termeni buni.

Tatal lui Neymar s-a intalnit recent cu Gabigol la o petrecere si au iesit scantei. Potrivit ziarului O Dia, Neymar Sr. a sarit sa-l bata pe jucator si a fost oprit cu greu de apropiatii sai. Totusi, un prieten din anturajul lui Gabigol a fost ranit in incident.

Gabigol si Rafaella au fost impreuna in 2017, insa cei doi s-au despatit dupa ce jucatorul a fost prins de paparazzi cu o alta femeie in Rio.