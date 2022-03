Rapid București – Dinamo București, derby de play-out. Vezi pariurile noastre! (P)

Există ponturi 100% sigure? Descoperă aici adevărul despre “meciurile aranjate” la cote fabuloase!

Rapid București, în era Mutu

Rapid a ratat prezența în play-off, o dezamăgire dacă ne raportăm la startul de sezon. Totuși, având în vedere că giuleștenii sunt o nou promovată, un proiect la început de drum pe prima scenă fotbalistică, acest deznodământ nu ar trebui să fie interpretat atât de negru.

Există supărare, frustrare, provenite din ideea că se putea mai mult. Evident, când trupe teoretic inferioare precum Argeș sau Voluntari sunt în play-off, trebuie să existe un regret.

Însă, principalul obiectiv al bucureștenilor a fost salvarea de la retrogradare, lucru în mare măsură îndeplinit.

Anul 2022 a fost amar pentru Rapid, din 9 partide oficiale câștigând una singură: 1-0, chiar etapa trecută, cu Academica Clinceni.

Seria neagra a dus la schimbarea lui Iosif, antrenor care trebuie lăudat pentru munca depusă. În locul lui a venit Mutu, Adi aflându-se la a doua aventură internă ca antrenor, după cea de la FC U Craiova 1948.

Iar primul meci, acest 1-0 cu Academica, a fost un prim pas pozitiv. Jocul nu a arătat prea bine, iar Mutu trebuie să lucreze mult pentru a ridica echipa.

Dinamo, sufocată de coșmarul ligii secunde.

Dinamo este pe locul 8 în clasamentul play-out-ului, unul care duce la baraj. Însă, poziția nu este garantată. “Câinii” au doar 9 puncte, cu două peste Academica Clinceni și cu 4 peste Gaz Metan Mediaș.

Ținând cont de problemele financiare ale acestor contracandidate, este probabil ca Dinamo să nu retrogradeze direct. Însă, această variabilă nu este certă.

Dinamo vine după două înfrângeri consecutive, ambele normale: 1-3 cu Sepsi și 1-4 la CFR Cluj. În “Gruia”, jocul a mers destul de bine în prima parte, bucureștenii chiar deschizând scorul. Eliminarea lui Filip a rupt filmul, iar scorul a devenit unul categoric.

Surpriza săptămânii a fost plecarea lui Stoican, în locul lui venind (iarăși) Uhrin.

Rămâne de văzut impactul lui asupra jucătorilor și a atmosferei.

Lucrul cert este faptul că Dinamo s-a întărit destul de mult în pauza de iarnă, lotul arată destul de bine iar rezultatele ar trebui să apară.

Cele două echipe s-au întâlnit recent, pe 26 februarie, scorul fiind 1-1. Meciul a fost echilibrat, deschis, pe final ambele ratând ocazii mari de a marca.

Consider că vom vedea iarăși un meci spectaculos, mai ales în contextul în care Dinamo are nevoie de toate cele 3 puncte.

“Peste 1.5 goluri” are o cotă de 1.44, potrivită pentru un combo. Putem încerca un “asiatic”, peste 2 goluri, la o cotă de 1.70.

P.S. meciul se va juca la Mioveni, pe teren neutru!

Alte ponturi fotbal pentru azi:

- Chelsea – Newcastle United. Pariu: Newcastle marchează minim un gol, cotă 1.90. Newcastle a devenit cea mai bogată echipă din lume, iar în iarnă a făcut niște transferuri importante. Rezultatul? 9 etape fără înfrângere, marcând de fiecare dată (joi s-a impus 2-1 la Southampton). Este probabil să o facă și astăzi, iar cota este una atractivă!

Chelsea este într-un moment critic. Echipa nu mai are voie să cumpere sau să vândă jucători și bilete la meciurile sale. În plus, are un buget de doar 20.000 de lire pe partidă. Este greu să mai rămână la nivelul din trecut.

- Barcelona – Osasuna. Pont: Barcelona -1 handicap asiatic, cotă 1.52. Barcelona joacă un fotbal senzațional, venind după victorii 4-2 cu Atletico Madrid, 4-1 cu Valencia sau 4-2 cu Napoli. Xavi pare un antrenor inspirat iar jucătorii sunt din ce în ce mai încrezători. Probabil vom vedea o nouă demonstrație de forță catalană!



Decizia ONJN NR. 1773/29.09.2017